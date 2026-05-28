敷島製パン（Pasco）は6月1日、ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージした新商品「スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?」を、1カ月限定で発売する。販売エリアは中部・関西・中国・四国・九州地区で、スーパーやドラッグストアなどで取り扱う。オープン価格で展開する。〈発売40周年「スイカバー」をスフレケーキで再現〉今回発売する「スイカバーがスフレケーキになっちゃった!?」は、2026年に発売40周年を迎