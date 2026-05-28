学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「シスアド」はなんの略？「シスアド」はなんの略か知っていますか？IT環境を快適に使えるように裏方で支える職種、または資格の名称！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「システムアドミニストレーター」を略した言