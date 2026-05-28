（新静岡セノバ前から中継須藤 駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（28日おすすめ食材紹介者・フードマーケットマム 青果担当梶山 裕太 さん）（枝豆の簡単レシピ）・ガーリックの旨味広がる「枝豆のペペロンチーノ風炒め」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（須藤 駿介 アナウンサー）…こういったアレンジもぜひ皆さんチャレンジしてみてください。以上「し