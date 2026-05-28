江西省の分宜県図書館が所蔵する日本古版本の「天工開物」の実物。（資料写真、分宜＝新華社配信）【新華社南昌5月28日】中国江西省新余市の分宜県図書館は、さまざまな年代の異なる出版社が刊行した「天工開物」218種類を所蔵している。うち日本語版は8種類に上る。「天工開物」は明代の科学者、宋応星（そう・おうせい）が同県で教諭を務めていた頃に編さんした技術書。古代の農業と手工業18分野の生産技術が体系的にまとめ