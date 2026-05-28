ナフサなど石油製品のサンプル財務省が28日発表した4月の貿易統計（確速値）によると、プラスチックや合成繊維の原料となるナフサの輸入量は前年同月比47.0％減の114万4188キロリットルだった。ホルムズ海峡が封鎖され、中東からは79.1％落ち込んだ。一方、代替調達が一定程度進み、中東以外からは52.4％伸びた。中東からの輸入量は34万1728キロリットルで、全体の約3割だった。これまでは7割程度を占めていたが、米国とイラン