ラグビーリーグワン1部のプレーオフ準決勝（5月30日・秩父宮）に臨む東京SG（レギュラーシーズン＝RS＝4位）は28日、都内で公開練習を行った。この日に発表されたメンバーは、先発は準々決勝のBR東京戦と同じだが、リザーブはFWを5人から6人に増やした。小野晃征ヘッドコーチ（HC）は「特に後半はフィジカルな試合になる」と意図を説明した。RS1位の神戸の強力FWを警戒した布陣で、特にセットプレーの強さが今季の神戸の特徴だ