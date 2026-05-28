韓国国防省は、軍の主要部隊が参加する実弾訓練「合同火力訓練」を行いました。李在明政権では初の実施です。【映像】李在明政権で初の“合同火力訓練”（実際の映像）訓練は、安全保障環境が厳しさを増す中、軍の防衛能力や合同作戦の遂行能力を示すために行われ、人工知能＝AIを用いて敵の攻撃を撃退する戦闘システムや自爆ドローンなど457の兵器が参加しました。このほか中東での実戦で高い迎撃成功率を示した「天弓2」な