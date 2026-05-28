三重県警本部妻に馬乗りになり両腕をつかむなどの暴行を加えてけがをさせたとして、三重県警鈴鹿署は28日、傷害の疑いで、ラグビー・リーグワン1部「三重ホンダヒート」所属でオーストラリア国籍のホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ容疑者（26）を逮捕した。署によると「ベッドに押し倒したが、馬乗りになってはいない」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は25日午後、自宅で妻を押し倒し、両腕をつかむなどして、両腕