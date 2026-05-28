三重県警は28日、妻の両腕をつかむなどの暴行を加えけがをさせたとして、傷害の疑いで、ラグビー・リーグワン1部、三重所属のホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ容疑者（26）を逮捕した。容疑を一部否認している。