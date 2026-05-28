退職代行サービス「モームリ」をめぐる弁護士法違反事件で、法律事務の紹介を違法に受けた罪に問われている弁護士の男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。検察側は男に懲役1年6か月を求刑しました。東京・港区の「弁護士法人オーシャン」と代表弁護士の梶田潤被告（45）は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社の元社長らから退職交渉に関わる法律事務の紹介を違法に受けた罪に問われています。東京地裁できょう（28