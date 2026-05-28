高校野球で甲子園春夏通算53度の出場を数える広陵（広島）は28日、昨年1月に発生した硬式野球部内の暴力事案を調査する第三者委員会から調査報告書を受け取ったと発表した。調査報告書では、殴打の回数や強度の確定は困難とした上で「複数の上級生が関与する集団的態様で行われた」とし、集団的いじめに該当すると認定した。調査報告書内では、再発防止策の一つとして「硬式野球部の指導体制の抜本的刷新」を提言。これを受