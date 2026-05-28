税関にうその申請をして、高級SUVなどの車を輸出しようとしたとして、ナイジェリア国籍の男ら4人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子中古車販売業の社長、アリローン・ウォルター・イーファイン容疑者（55）ら4人は、去年、横浜税関にうその申請をして、盗難車など2台を輸出しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、1台は高級SUV「ランドクルーザー」で、輸出申請の数日前に神奈川県厚木市で盗ま