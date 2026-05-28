WRCラリージャパン2026開幕2026年5月28日、「FIA世界ラリー選手権（WRC）」の日本ラウンドとなる「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」が愛知・岐阜を舞台にいよいよ開幕しました。世界最高峰の走りが日本の公道で繰り広げられるこの熱狂の4日間。開幕初日の現地の熱気と、戦いに挑む勝田貴元選手、そして会場を大きく沸かせたモリゾウ（トヨタ・豊田章男会長）の生の声をお届けします。「フォーラムエイト・ラリージャ