老舗「四駆ブランド」5年ぶりにカムバックなるか!?2026年4月10日から12日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたカーイベント「オートモビルカウンシル2026」において、三菱の岸浦恵介 代表執行役社長兼COOより「年内に新型クロスカントリーSUVを導入する」と発表がありました。かねてから復活がうわさされている次期型「パジェロ」を指すものなのでしょうか。【動画】これがまもなく登場の三菱「新型パジェロ」!? 動