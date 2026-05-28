ロッテの田中晴也が29日の阪神戦（ZOZOマリン）に先発する。田中晴は球団を通じて「この期間練習してきたことをしっかりと表現できるように自信を持って投げます！そして今のチームの良い波に一緒に乗れるように精一杯頑張ります！」とコメント。田中は今季ここまで7試合・38回を投げ、1勝3敗、防御率4.50。ZOZOマリンスタジアムでは4試合・23回を投げ、24奪三振、防御率1.17と安定している。