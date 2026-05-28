英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」は、6月5日（金）から、サンリオキャラクターのハローキティとコラボレーションしたコレクション「Cath Kidston × Hello Kitty」第2弾を、全国の直営店や公式オンラインストアで発売する。【写真】フリルデザインがかわいい！人気の「トートバッグ」も■3つの特別なアートを使用今回登場する「Cath Kidston × Hello Kitty」第2弾は、本コラボレーショ