京都府南丹市で男の子が殺害され山の中などに遺棄された事件で、検察は28日、父親を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。京都府南丹市の会社員・安達優季被告は、今年3月23日の朝、自宅近くの公衆トイレで息子の結希くんの首を絞めるなどして殺害し、遺体を遺棄した罪で28日に起訴されました。これまでの調べに安達被告は、「両手で首を絞めて殺しました」などと容疑を認めていました。結希くんの遺体は南丹市内の山の中で発見され