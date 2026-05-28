日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で理事会を開き、旧宮城野部屋力士の伊勢ケ浜部屋への預かり解除を決定した。旧宮城野部屋力士は、全員が伊勢ケ浜部屋の所属となる。現師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「もともと一つの部屋で頑張ろうと皆に話していた。変わらず今まで通り頑張りたい」と話した。館内で行われた師匠会に参加した際、一門の浅香山理事（元大関魁皇）から説明を受けた。協会の決定を「自分は従っ