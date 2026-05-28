ラーメンを食べる時に気にする点はありませんか？カロリーや”塩分”を気にしてスープの量なども減らす方が多いのではないでしょうか？実は、塩分の摂取を減らせる夢のようなラーメンが熊本で開発され、提供が始まりました。■客「いつも通りおいしいラーメン」店で客が食べているラーメン、実は…■トイメディカル 竹下英徳社長「塩分オフセット麺。次世代の麺」28日から味千拉麵で提