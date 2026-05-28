ボクシングアマチュア7冠の中山聖也（19）が28日、横浜市内の大橋ジムで会見し、同ジムからプロ転向することを発表した。黒のスーツに身を包んだ中山は「井上尚弥さんや拓真さんのようになりたい。KOにはめちゃめちゃこだわりがある。全試合KOを目指したい」と高らかに宣言した。アマ57勝30RSC1敗の超逸材で、近くプロデビュー予定の長男・颯太、次男・鉱一とともに「中山3兄弟」として知られた最強兄弟の三男。東福岡高では高