「ＤｅＮＡ−オリックス」（２８日、横浜スタジアム）アイドルグループ・日向坂４６が、「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ２０２６」と題して開催されたこの試合で、スペシャルゲストとして出演した。メンバーたちはおそろいの背番号４６のユニホームとグレーのミニスカートで登場。セレモニアルピッチは、最新シングル「Ｋｉｎｄｏｆｌｏｖｅ」でセンターを務める藤嶌果歩が務め、キュートな投球