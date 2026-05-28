◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が３戦連続でスタメンから外れた。交流戦開幕カードは連夜の守乱が響いて連敗スタート。小園は２戦とも代打で出場したが、凡退していた。佐々木泰内野手も３戦ぶりにベンチスタートとなった。今季ここまで打率１割９分４厘と低迷。２７日には１点を追う９回１死二塁の好機で代打を送られていた。佐々木に代わって二俣翔一内野