◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２８日・横浜）体調不良のため２６日のオリックス戦（横浜）から欠場していたＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が、３試合連続でベンチ入りメンバーから外れた。筒香は試合前の練習には参加し、ナインと言葉を交わすシーンもあったが、試合への参加は見送られた。