◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２８日・バンテリンドーム）楽天は２８日、オスカー・ゴンザレス外野手（２８）のウェーバー公示手続きを行ったと発表した。２年目の助っ人は今季３試合に出場して打率１割２分５厘と苦戦。６日に出場選手登録を抹消されていた。石井一久ＧＭ（５２）が中日戦の試合前に取材対応。「チームの編成と今後のいろんな動きを含めて総合的に判断して、今回、契約は解除という流れに