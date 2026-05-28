東京・品川などを拠点に活動するサッカーなどの総合スポーツクラブ「品川ＣＣ（カルチャークラブ）」が「スポーツ×障がい福祉」の新たな施設を作ることになり、オープニングセレモニーを２８日、開設する事業施設「ワークアリーナ天王洲」で行った。森澤恭子区長も出席、品川ＣＣテクニカルアドバイザーで元Ｊリーガーの児玉剛氏がゲストトークを行った。来賓として森澤区長は「スポーツを通じて、障害のある方の新たな側面や