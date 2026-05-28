◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２８日・横浜）アイドルグループ「日向坂４６」が、試合前にミニライブとセレモニアルピッチを行った。３日間にわたるイベント試合「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ」の最終日。ベイスターズのユニホーム姿で登場したメンバーは、ヒット曲「キュン」でスタジアムを華やかな空気に包んだ。メンバーを代表して藤嶌果歩がセレモニアルピッチに登