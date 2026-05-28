大人が食べたい麻婆豆腐は、子どもが食べられない。子どもに合わせて作った麻婆豆腐じゃ、大人はものたりない……。そんなときにおすすめなのが「枝豆入り塩麻婆豆腐」。辛くない&枝豆が入っているので、子どもはもちろん家族みんなにおすすめ！じんわりとうまみを感じる塩ベースの麻婆豆腐は、大人の舌も満足させてくれる味わいですよ♪「枝豆入り塩麻婆豆腐」のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……150g絹ごし豆腐（大）……1