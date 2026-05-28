前回の森の芸術祭2024年 岡山県北を舞台に開かれるアートイベント、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」の2回目の会期が、2027年9月18日～11月23日に決まりました。2024年の初開催より9日長い67日間です。 前回に続き、俳優やダンサーとして活動する森山未來さんや、写真家の蜷川実花さんらが参加します。 岡山県によりますと、前回の森の芸術祭には延べ約52万人が来場し、約38億円の経済波及効果