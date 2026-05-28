将来、地震への備えにつながることが期待されます。九州大学の研究グループは、地震の起こりやすさを示す新たな指標「臨界度」に関し、大きな地震が発生した際に、より大きな地震が発生する可能性を示すことができると発表しました。九州大学が5月28日に発表したのは、「地震活動から断層の状態を読み取る」研究についてです。九州大学大学院理学研究院の松本聡教授らの研究グループは、地震の起こりやすさを示す新た