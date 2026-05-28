アジア大会 日本での開催は32年ぶり！ ことし秋に開幕する「アジア大会 愛知･名古屋」。9月19日（土）～10月4日（日）まで、43競技が53の会場で実施されます。日本での開催は1994年の広島大会以来32年ぶり。 前回大会で、日本は 金52・銀67・銅69と、計188個のメダルを獲得しています。 現時点で公表されている競技・実施会場・スケジュール（4月27日時点）を一覧でお伝えします。詳細が決まり次第随時更新していき