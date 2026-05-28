ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁 インフレのオーバーシュートは一時的なものである可能性 現在の環境は緊縮方針への「慎重な調整」を必要としている 6月の利上げの可能性が現在非常に高まっている 利上げの主な目的は経済活動に過度な打撃を与えることなく、二次的波及効果を防ぐことである （ギリシャ紙「カティメリニ」とのインタビュー）