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通貨オプションボラティリティードル円１週間５．５％に上昇、中東情勢の緊迫化を受けて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.515.355.216.04 1MO6.505.285.816.52 3MO7.295.456.386.70 6MO7.965.766.977.05 9MO8.235.987.387.20 1YR8.486.307.767.39 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.558