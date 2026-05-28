アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始から、きょうで3か月。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化し、中東に代わって原油タンカーが殺到しているのが、アメリカの港です。そこには日本の超巨大タンカーの姿もありました。アメリカ南部テキサス州、コーパスクリスティ。全米最大の原油輸出港で、いま、ある異変が起きています。記者「原油積み出しのドックには、3隻のタンカーが接岸しています。港はほぼフル稼働の状態だと