東京・世田谷区内の保育園で給食を食べた園児・職員ら42人が、ノロウイルスによる食中毒を発症したことがわかりました。東京都によりますと、ノロウイルスに感染したのは世田谷区内の私立保育園で、今月15日に給食を食べた1歳から6歳の園児24人と職員18人のあわせて42人です。翌日から18日にかけて、嘔吐や発熱・下痢などの症状があったということですが、現在は回復傾向にあり、入院した人はいないということです。給食は園内の施