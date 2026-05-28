■MLBドジャース 4ー 1ロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、投げては6回、99球を投げ、被安打0、奪三振7、四死球5、失点1（自責点1）で今季5勝目を挙げた。規定投球回には届かずも防御率0.82をマークした大谷は試合後、「全体を通して、制球力、自分の投げた