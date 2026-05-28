俳優の伊武雅刀（77）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅での食事風景を披露した。インスタグラムでは日々の献立や旅先での写真など、自身の近況を伝えている伊武。この日は「3日間禁酒してみた」と書き出し、「2日続けて禁酒したので、ついでにもう一日酒をさけてみようかと思っただけで…」と食卓の写真を披露した。「で、夜にはなにも食べないわけにはいかないので3日間、土鍋でご飯を炊いて初日はグリンピ