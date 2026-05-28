MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月25日（月）の放送では、ゲストにヒコロヒーとシソンヌの長谷川忍が登場。Netflixシリーズ『九条の大罪』や『正直不動産』（NHK）など、数々の話題作に出演する長谷川の俳優業にまつわるトークが繰り広げられた。【映像】シソンヌ長谷川の“芝居の上手さ”の理由今回はマルチに活躍している