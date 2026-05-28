韓国で6月3日に実施される全国同時地方選挙の期日前投票を翌日に控え、「必ず投票する」と回答した有権者が10人中8人に達するという調査結果が発表された。【データ】韓国地方選、候補者の8人に1人が「飲酒運転」前科持ち中央選挙管理委員会（選管）が5月24〜25日にかけて韓国ギャラップに依頼し、韓国全国の満18歳以上の有権者1507人を対象に実施した全国同時地方選挙の有権者意識調査の結果が28日に発表された。発表によると、全