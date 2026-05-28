TCL JAPAN ELECTRONICS（以下、TCL）はこのほど、4Kテレビの2026年新製品を発売した。製品は同社の量子ドット技術を進化させたSQD-Mini LEDテレビのほか、RGB-Mini LEDテレビ、量子ドットMini LEDテレビ、量子ドットLEDテレビなど7シリーズ27機種だ。（BCN総研・風間理男）●新世代のディスプレイ技術を採用したSQD-Mini LEDここ数年でテレビ市場での存在感が高まってきているTCL。全国の主要家電量販店・ネットショップの実売