工場で育てられた高付加価値の野菜ブランド「きらきらベジ」が注目を集めている。工場野菜といえば無機質と思っている人が多いかもしれないが、昨今は品種が増え、品質も向上したことで、さまざまなニーズに応える存在へと進化している。今回は工場野菜の現在地を探りながら、調理・実食して分かった魅力を解説していく。●採算確保と物流問題が課題の工場野菜工場野菜の歴史は意外と古く、1985年のつくば科学万博で人工光型モ