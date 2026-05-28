5月27日、Bリーグは同29日に行われる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」の配信概要と出演者を発表した。 当イベントの配信スケジュールは以下のとおりだ。 16:40～ 配信MCによる受賞予想＆展望トーク 17:00～ B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26 生配信 19:45頃～ 受賞選手インタビュー なお配信はバスケットLIVE、スポーツナビ、Bリーグ公式YouTubeチ