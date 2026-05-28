5月28日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、同クラブに特別指定選手として所属する今西優斗が、6月2日よりイタリアのトレヴィーゾで開催される「adidas EuroCamp 2026」に、Bリーグを代表して「NBL Next Stars」として参加することを発表した。 現在18歳でポイントガードを務める今西は、名古屋D U18出身で、今年3月にユース育成特別枠から特別指定選手へと登録が変更されていた。 今回の