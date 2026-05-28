タンスのゲンは、“あぐら”をかけるほど広々とした座面と、長時間でも快適に過ごせるクッション性を兼ね備えた新発想のオフィスチェア「あぐらチェア」を発売した。●在宅ワーク時代に求められる「自由な座り方」近年、在宅ワークや長時間のPC作業が一般化するなかで、オフィスチェアには「集中できる環境づくり」だけでなく、「リラックスできる環境、座り心地」も求められるようになっている。一方で、一般的なオフィスチェ