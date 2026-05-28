今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東情勢の先行き不透明感と介入警戒感から売り買いが交錯する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００銭～１６０円００銭。 米軍がイランで新たな夜間攻撃を実施したことを受け、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」は米空軍基地を攻撃した。両国による戦闘終結に向けた協議進展への期待感が後退していることから「有事のドル買い」が入りやすい