きょう（２８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３０６円安の６万４６９３円と反落。早いもので実質６月相場入りとなったが、相変わらず投資家の思惑から外れた地合いに振り回される展開が続く。前日の米国株市場でＮＹダウが最高値を更新したほか、ナスダック総合株価指数も小幅ながら５連騰を記録し最高値街道を走っている。その流れからすれば、日本株が米株市場のリスクオンに追随してもおかしくはなかったもの