パーソルイノベーションは6月1日から、同社の展開するエンジニア・DX人材育成サービス「TECH PLAY Academy」の名称を「ビルスピ」へと変更する。●6月1日からサービス名称を変更今回の「TECH PLAY Academy」から「ビルスピ」へのサービス名称変更は、実践に直結する体系的な育成を軸に研修を展開することで培ってきた「TECH PLAY Academy」の提供価値を、より正確に伝えるとともに、企業が人材育成を戦略的に設計できるサービ