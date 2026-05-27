クレジットカードの明細に、使った記憶のないサービス名を見つけたことはないだろうか。それは、いつ加入したのかも定かでないまま、引き落としだけが続いている定額課金制のサブスクリプション（サブスク）サービスかもしれない。サブスクサービスが生活に深く浸透した昨今、このような無駄な出費が家計に占める割合が大きくなりかねない状況にあるといえる。では、どのような見直しをすればいいのだろうか。●なぜサブスクで払