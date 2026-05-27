ベルデザインは5月から、同社がこれまで展開してきたワイヤレス給電プラットフォーム「POWER SPOT」を基盤にした、動画広告を視聴することによって街中で無料充電が可能になるサービス「POWER SPOT GO（パワスゴ）」を、順次開始する。●動画広告を視聴すると無料で街中で充電ができる「POWER SPOT」ではこれまで、オフィス、カフェ、公園、街といった、さまざまな空間にワイヤレス給電を展開しており、おもに什器などに埋め込