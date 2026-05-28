巨人・阿部慎之助前監督（47）が長女への暴行容疑で逮捕され、釈放後に辞任したことを受け、ネット上で立ち上がった阿部監督の復帰を求めるオンライン署名が、5月28日の午後4時までに12万筆を突破した。 ひろゆき氏、阿部前監督辞任に「子どもが間違いを犯せない社会は良くない」私見投稿も妻のツッコミに注目 署名活動は、26日からスタートし、目標としていた「43,500人（東京ドーム収容人数）」の3倍近い