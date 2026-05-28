5月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は230円安と大幅安に売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落